Lupe ist vor allem bekannt aus der hochgelobten Netflix-Serie "Nobody Wants This", in der sie über bislang drei Staffeln Morgan, die Schwester der Hauptfigur, spielte. Mit Kristen Bell und Adam Brody in den Hauptrollen gilt die Serie als gelungener Gegenentwurf zu klassischen Romantik-Komödien voller Klischees: Statt auf abgehobene Dramaturgie setzt die Serie auf Alltagskonflikte, Bindungsängste und kulturelle Missverständnisse, in denen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer wiederfinden können. Eine vierte Staffel der Erfolgsreihe wurde kürzlich bestellt - wann diese gedreht und veröffentlicht wird, ist unklar.