In der ersten Staffel traten Hunderte Kandidaten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Doch der makabere Wettbewerb ließ keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird getötet. Die neue Staffel soll am 26. Dezember starten. Mit dabei ist wieder Hauptdarsteller Lee Jung-jae in seiner Rolle als Spieler 456: "Ich versuche, diesem Spiel ein Ende zu setzen", sagt dieser im neuen Trailer.