Leute Neuer "Tatort"-Kommissar über kalte Füße und Lampenfieber

Still getanzt und gejubelt

Schwierig war es für Hofer und Ljubek allerdings, ihre Auswahl als Ermittler-Duo geheim halten zu müssen bis zur offiziellen Bekanntgabe vor wenigen Tagen. "Wir wissen es natürlich lange und die Freude ist am Anfang so riesig und so groß - und man kann sie erst mal nicht teilen mit jemandem", erinnerte sich Ljubek. In bestimmten Situationen sei es sogar unangenehm gewesen. "Dann stehst du da vor deinen Leuten, die dich ja gern mögen und tust so, als wüsstest du nichts." Er habe sich stattdessen still gefreut. "Ich habe schon gejubelt und getanzt - als keiner hingeguckt hat."