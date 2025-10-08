Berlin - Heidi Klum (52) besucht Berlins neue Glitzershow. Die Moderatorin ("Germany's Next Topmodel") kam zur Premiere der neuen Revue am Friedrichstadt-Palast. Sie begleitete den US-Designer Jeremy Scott, der mehr als 500 Kostüme für die Show "Blinded by delight" entworfen hat. Klum trug ein schwarzes Kleid, das an einen Schmetterling erinnerte.Das Topmodel hatte zuletzt schon ein anderes typisches Berliner Erlebnis ausprobiert - einen Döner, wie in einem bei Video bei Instagram zu sehen war. Sie ließ sich auch zeigen, wie man einen Döner essen kann, ohne viel zu kleckern.