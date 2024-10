Leute: Nadja Uhl über private Fassaden und Fertigpizza

München - Die Schauspielerin Nadja Uhl legt in ihrem Privatleben keinen Wert auf eine perfekte Fassade. "Wir waren nie eine ideale Familie und das haben wir immer gewusst, aber wir haben uns alle unendlich lieb. Das hat mich, meine fast erwachsenen Kinder und meinen Mann zusammengeschweißt", sagte die in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsene Schauspielerin anlässlich des Starts ihres neuen Kinofilms "Alter weißer Mann" in München. Uhl spielt die Ehefrau von Heinz Hellmich (Jan Josef Liefers), der sein Leben auf den Kopf stellt, weil er nicht als alter, weißer Mann gelten will. Die Gesellschaftssatire von Simon Verhoeven, die in München und Berlin gedreht wurde, kommt am Donnerstag ins Kino.