Zu den größten Erfolgen der Theater- und Filmschauspielerin zählt ihre Rolle als "Spatzl" in Helmut Dietls Kultserie "Monaco Franze - der ewige Stenz". Unvergessen ist auch ihr Auftritt als Verlegerin in der Münchner Schickeria in "Kir Royal". Kubitschek wurde 1931 in Böhmen im heutigen Tschechien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieges floh die Familie nach Köthen im heutigen Sachsen-Anhalt. Kubitschek wurde 2014 Staatsbürgerin der Schweiz, in der sie im Dorf Fruthwilen am Bodensee lebte.