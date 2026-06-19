Köln - Nach tagelangen Spekulationen seiner Fans wegen eines mysteriösen Countdowns hat Wolfgang Petry (74) das Rätsel vorerst gelöst: Der Schlagerstar ("Wahnsinn") hat eine Jubiläumsversion seiner einstigen Debütsingle "Sommer in der Stadt" aufgenommen. Das Lied, dessen Urversion vor 50 Jahren den Beginn Petrys großer Karriere markierte, erscheint heute. "50 Jahre Wolfgang Petry - dieses Bühnen-Jubiläum muss gebührend gefeiert werden!", hieß es dazu auf dem Instagram-Kanal des Sängers. Zugleich kündigte er ein ganz neues Album an. Es soll im September erscheinen.