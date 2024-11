Los Angeles - Mentor, Inspiration, Genie, Freund: Mit bewegenden Worten haben Prominente aus Kultur und Politik der US-Musiklegende Quincy Jones gedacht. Der weltweit gefeierte Produzent und Komponist war nach Angaben seines Sprechers Arnold Robinson am Sonntagabend (Ortszeit) in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben. Jones wurde 91 Jahre alt.