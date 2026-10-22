Leute Mross deutet Gespräche über "Immer wieder sonntags" an

Rust - Moderator Stefan Mross hat in einem Video aus dem Europa-Park in Rust eine mögliche Rückkehr seiner abgesetzten Schlagershow "Immer wieder sonntags" angedeutet. Der 50-Jährige teilte auf Instagram einen Clip, der ihn auf dem Gelände des Freizeitparks zeigt. "Wie ihr unschwer erkennen könnt: Wir sind momentan in Rust, im Europa-Park, haja. Wir haben hier ein paar Gespräche", erklärte er. Geheimnisvoll fügt er hinzu: "Ob das mit "Immer wieder sonntags" zu tun hat, kann ich euch nicht sagen." Dies hatte "Bild.de" aufgegriffen.