Auf Tour sei es sehr schwierig, "seine Nüchternheit aufrechtzuerhalten, was eine wirklich wichtige Säule der Stabilität in meinem Leben ist", erklärte der frühere Disney-Star. Cyrus verwies auf "Künstler wie Prince, die heute nicht mehr hier sind, die einen so intensiven Lebensstil auf der Straße gelebt haben". Prince war 2016 an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben.