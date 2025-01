Der Schauspieler war eigenen Worten zufolge in Austin, um mit Joe Rogan einen Podcast aufzunehmen, als das Feuer sein Haus in Malibu erreichte. Seine Hühner überlebten: "Sie waren keine Brathähnchen", sagte Gibson. Er habe 14 bis 15 Jahre dort gelebt. "Die gute Nachricht ist, dass es den Menschen in meiner Familie und denen, die ich liebe, gut geht."