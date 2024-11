Leute: Margarethe Tiesel versteht Leidenschaft für Oldtimer nicht

Der Film "Toni und Helene" startet am 5. Dezember in deutschen Kinos. Tiesel spielt darin Toni, die ihre Zimmernachbarin, die 80 Jahre alte Schauspieldiva Helena (Christine Ostermayer), mit deren Oldtimer zur Sterbehilfe in die Schweiz bringen soll - was einige Überraschungen mit sich bringt.