Leute Mann der Hoffnung: Pater Anselm Grün wird 80

"Die Kirche hat in der Vergangenheit leider viel moralisiert und Menschen gesagt, was sie tun sollen. Für mich ist die wichtigste Botschaft der Kirche, dass sie Menschen helfen kann, zu entdecken, wer sie sind", sagt Grün. Daher versuche er immer, die Weisheit der Kirche so zu deuten, dass sie heilsam für den Menschen sei. Dabei wünscht er sich, dass Menschen frei werden von den Erwartungen anderer und erkennen, wofür sie selbst brennen, was ihre Leidenschaft ist.