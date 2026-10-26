New York/Paris - Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (45) hat sich erstmals zur Geburt ihres dritten Kindes geäußert. Sie sei "voller Staunen und Freude angesichts dieses magischen kleinen Menschen", sagte Portman dem Magazin "Harper's Bazaar". "Es gibt mir auch eine ganz neue Aufmerksamkeit für meine großen Kinder, weil es mich daran erinnert, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass sie auch so kleine, frische Kreaturen waren, und wie schnell sie zu unglaublichen Menschen mit ihren eigenen großartigen Persönlichkeiten und Sinn für Humor und Ideen geworden sind."