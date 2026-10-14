Leute: Lola Weippert hat neuen Tumor in der Brust

Berlin - Bei Moderatorin Lola Weippert ist erneut ein Tumor in der Brust festgestellt worden. "Ich möchte etwas ganz Persönliches mit euch teilen, weil bei mir wurde ja zuvor schon mal ein gutartiger Tumor in der Brust diagnostiziert und jetzt wurde auch in der anderen Brust ein neuer Tumor gefunden", sagte die 30-Jährige anlässlich des Brustkrebsmonats in einem Instagram-Video. "Und ich habe jetzt Gott sei Dank bald Untersuchungen genau deswegen, um hoffentlich eine positive Diagnose wieder zu erhalten."