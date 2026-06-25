Berlin - Influencerin Lisa Mantler erwartet ihr zweites Kind. "Unser liebstes kleines Geheimnis dieses Jahr", schrieb die 24-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, wie sie mit sichtbarem Babybauch mit ihrem Mann und ihrem Sohn Hand in Hand am Strand steht. In einer Story bedankte sie sich für vergangene Geburtstagswünsche und schrieb dazu: "Das ist mein absolut liebstes Geschenk: wieder Mutter werden."