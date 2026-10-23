Leute Lilly Becker für immer in London? "Werde hier sterben"

Berlin - Lilly Becker (50) ist nach ihrem zwischenzeitlichen Umzug nach Düsseldorf zurück in London. "Ich werde mich nie wieder über London beschweren, so lange ich lebe. Ich werde hier sterben. Das war's. Ich bin fertig", sagte die 50-Jährige der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail" bei einem Mode-Event in der Stadt. "London ist unschlagbar. Es ist teuer, aber schau, was wir hier haben", sagte die Niederländerin weiter. Als Beispiel nannte sie den Hyde Park und die Premier League. Dem Bericht zufolge lebt sie wieder in Wimbledon.