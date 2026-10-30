Leute: Liev Schreiber hält fünf Hühner auf dem Hausdach

Früher hatte der Darsteller unwissentlich einen Hahn gehalten. "Hähne sind in New York natürlich verboten, wegen der Lärmschutzvorschriften, wegen des Krähens am Morgen. Aber Hennen darf man halten", erklärte er. Seine Familie hatte ein Huhn, welches sie "liebten" und Linda nannten - "und dann stellte sich eines Morgens heraus, dass sie krähend aufwachte". "Da wurde uns klar, dass Linda eigentlich ein Hahn war."