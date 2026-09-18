Leute Lars Eidinger schwärmt vom "Superman"-Dreh in den USA

Auf die Frage, was ein Filmset in Hollywood von einem deutschen unterscheide, sagte der Schauspieler: "Alles." Und er fügte hinzu: "Man könnte ja gemeinhin behaupten, die kochen auch nur mit Wasser. Aber das stimmt nicht. Die kochen mit Pepsi. Also das eine hat mit dem anderen wirklich rein gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Art von Filmemachen."