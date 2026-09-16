Berlin - Lars Eidinger ist gerade in mehreren großen deutschen TV-Produktionen zu sehen - privat schaut der Schauspieler allerdings keine Serien. "Ich habe in meinem ganzen Leben zwei Serien angefangen zu schauen", sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. "Im ersten Corona-Lockdown habe ich "Breaking Bad" geschaut und dann habe ich irgendwann mit meiner Tochter "Stranger Things" geschaut." Beide Serien habe er abgebrochen und nie zu Ende gesehen.