Los Angeles - Popstar Lady Gaga kümmert sich eigenen Angaben zufolge nicht viel darum, ob andere ihr Leben interessant finden. "Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Leute sagen, ich sei heutzutage langweilig, aber ehrlich gesagt: Gott sei Dank bin ich langweilig", sagte die 38-Jährige der Zeitschrift "Elle". Schließlich habe sie früher "am Abgrund gelebt", führte die für ihre Wandelbarkeit bekannte Sängerin aus. "Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich so weitergelebt hätte."