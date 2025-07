Der Ottifant schaukelt im rosa Rüschenkleid

Da schreit der Mensch in Edvard Munchs berühmtem Gemälde "Der Schrei", weil Otto seinen Mantel öffnet, in Jean-Honoré Fragonards "Die Schaukel" schaukelt der Ottifant beseelt im rosa Rüschenkleid durch die Lüfte und in Edward Hoppers Gemälde "Nighthawks" sitzen natürlich Ottifant und Faultier Sid am Tresen. Einen Lieblingsmaler oder eine Lieblingsepoche hat Otto nicht: "Im Grunde wird jedes Bild, mit dem ich gerade beschäftigt bin, zu meinem Lieblingsbild. Wenn mir die Übertragung des Originals auf meine Leinwand gelingt, dann ist das mein Lieblingsbild."