Leute: Kim Kardashian durch Anwaltsprüfung gerasselt

Los Angeles - Seit vielen Jahren arbeitet Reality-TV-Star Kim Kardashian daran, Rechtsanwältin zu werden – nun musste sie kurz vor ihrem großen Ziel einen Rückschlag hinnehmen. "Nun … ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut angezogene im Fernsehen", schrieb die Unternehmerin, die in der neuen Disney+-Serie "All's Fair" eine Scheidungsanwältin spielt, auf Instagram. Kardashian hatte laut dem Magazin "People" Ende Juli ihre Prüfung für das sogenannte California Bar Exam abgelegt, das etwa dem zweiten juristischen Staatsexamen in Deutschland entspricht.