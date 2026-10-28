Leute: Kevin Jonas schickte Brüdern aus Versehen Nacktfoto von sich

Los Angeles - US-Sänger Kevin Jonas (38) hat seinen Brüdern Nick (34) und Joe (37) sowie weiteren Freunden versehentlich ein Nacktfoto geschickt. Er habe für einen Gruppenchat, in dem sich die Brüder mit ihren Freunden über Football austauschen, eine Nachricht über einen neuen Quarterback vom Fernseher abfotografiert, berichteten Nick und Joe Jonas den Zuhörern ihres gemeinsamen Podcasts "Hey Jonas!". Kevin Jonas führt fort: "Auf dem Foto sind Spiegel zu sehen, und ich habe es nicht bemerkt. Es war in unserem Badezimmer, und ich habe das Foto gemacht, bevor ich unter die Dusche ging."