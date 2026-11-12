Berlin - Der Schauspieler Kai Wiesinger hat sich nach eigenen Angaben bei einem Auftritt im Berliner Admiralspalast die Bänder im Fuß gerissen. Das Publikum hielt den Sturz für eine Show-Einlage. Wiesinger wollte demnach gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Bettina Zimmermann, den Comedian "Physiopath" ansagen, erzählte er im Podcast "Coffee Clash" von Moderator Ingo Nommsen. "Die Leute dachten, das gehört dazu, dass du erstmal einen Patienten baust, an dem er dann zeigen kann, wie man den wieder hinkriegt."