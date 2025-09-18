Leute: Jürgen Drews will Haus auf Mallorca verkaufen

"Wir haben sogar jetzt vor, unsere Immobilie, die wir auf Mallorca haben, zu verkaufen, weil wir einfach nicht mehr hinkommen", sagte Ramona Drews bei Heidi Klums Oktoberfest-Party im Münchner Hofbräuhaus. "Wir sind eigentlich immer mehr hier und Richtung Berge unterwegs und haben gesagt, das lohnt sich gar nicht mehr."