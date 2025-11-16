Leute Judy Winter mit Götz-George-Preis ausgezeichnet

Ältere Schauspieler selten zu sehen

"Das ist ein Abend nur für mich. Das ist schon etwas anderes", sagte Judy Winter dem RBB und freute sich über die besondere Würdigung. Zugleich wies die 81-Jährige darauf hin, dass ältere Schauspielerinnen nur noch selten im Fernsehen zu sehen seien. "Alte Damen sind ausgestorben", sagte Winter. Ändern könnten dies andere Drehbücher.