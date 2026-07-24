Leute Johnny Depp überrascht Fans in San Diego als "Ebenezer"

San Diego - Mit Gehstock, Frack, Zylinder und grauem Backenbart legt sich Johnny Depp (63) für seinen ersten größeren Hollywoodfilm seit Jahren in einem völlig neuen Look ins Zeug. Verkleidet als geiziger Griesgram Ebenezer Scrooge aus dem kommenden Weihnachtsfilm "Ebenezer: A Christmas Carol" überraschte er Fans erst auf der Straße, dann bei der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego. Dort stellte US-Regisseur Ti West den Trailer für den düster anmutenden Streifen vor, der im November in die Kinos kommen soll.