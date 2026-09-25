Leute Johnny Depp mit grauem Vollbart - Trailer für "Day Drinker"

Los Angeles - US-Schauspieler Johnny Depp (63) überrascht in seinem ersten größeren Hollywoodfilm seit Jahren mit einem völlig neuen Look. In dem ersten Trailer für den übernatürlichen Thriller "Day Drinker" zeigt sich der "Fluch der Karibik"-Star mit wirren, grauen Haaren, Vollbart und stechenden Augen. Er habe seinen Lebensunterhalt mit schlechtem Benehmen verdient, sagt seine Figur in dem Clip. Seine Geschichte drehe sich um Rache - "oder vielleicht um etwas Schlimmeres", sinniert er weiter. Es könne auch eine Geistergeschichte sein.