Leute John Malkovich: "Irgendjemand findet dich immer grauenhaft"

Spaß mit Dafoe, Pitt und Clooney

Auf die Frage, mit wem er in seiner langen Karriere am liebsten gespielt habe, sagte Malkovich. "Mir fällt kaum jemand ein, mit dem ich keinen Spaß hatte. Ich habe sehr gern mit Willem Dafoe bei "Shadow of the Vampire" gearbeitet." Außerdem sei es auch mit Brad Pitt und George Clooney bei "Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?" lustig gewesen. "Brad Pitt ist witzig, ein richtig guter Komödiant, das sollte er öfter machen."