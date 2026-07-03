Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Jodie Foster glaubt, dass das Drehbuch zum Erfolgsfilm "F1" mit Brad Pitt möglicherweise von künstlicher Intelligenz geschrieben wurde. "Ich meine das nicht abwertend – wie könnte ich auch? Dieser Film hat schließlich Millionen von Dollar eingespielt", sagte die 63-Jährige bei einem Gespräch auf dem "Aspen Ideas Festival" über Entwicklungen in der Filmindustrie. Sie führt mit einem Lachen fort: "Aber wenn ich mir einen Film wie "F1" anschaue, denke ich mir: "F1" wurde von einer KI gemacht. Oder etwa nicht?"