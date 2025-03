Leute "Jetzt erst recht" - Marianne Rosenberg wird 70

"Zu dieser Zeit war das alles andere als akzeptiert, und das war so ein Mega-Hit, dass alle Männer das singen konnten, was sie gefühlt haben, ohne dass sie sich outen mussten, ohne dass sie Angst haben mussten", sagte Conchita Wurst 2024 in der Vox-Sendung "Sing meinen Schlager" zu Rosenberg.

Das habe Rosenberg der deutschsprachigen queeren Community gegeben. Dafür sei sie ihr für immer dankbar, so die Sängerin und Dragkünstlerin, hinter der der Entertainer Tom Neuwirth steckt.

Der von Männern geschriebene Song kam ursprünglich im April 1975 heraus und hat mit seinen einprägsamen Zeilen wie "Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür" mittlerweile Kultstatus. Dabei habe sie damals nicht an einen Mann gedacht, erzählt Rosenberg, sondern etwa an Songs der US-amerikanischen Disco-Sängerin Gloria Gaynor ("I Will Survive").

Also Lieder mit einem hohen Tempo, die einen auf die Tanzfläche locken. "Ich wollte so eine Musik wie Gloria Gaynor, Diana Ross und The Three Degrees machen, ich hatte Poster von ihnen an meiner Wand. Die jungen Komponisten haben deshalb damals den Nagel auf den Kopf getroffen", findet die Künstlerin.

Im November wieder auf Tour

Der Song gehört längst fest zu dem Repertoire bei ihren Konzerten. Im November geht Rosenberg mit "Bunter Planet" auf Club-Tour. "Na ja, was soll ich sagen? Rod Stewart ist gerade 80 geworden und geht auf Tour. Ich sage also dann: Jetzt erst recht."