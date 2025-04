Vom 29. April an wird man Hofer noch einmal in einer neuen Rolle sehen. Er ist Teil der RTL-Sendung "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", in der Prominente auf einem Schloss um einen Silberschatz spielen. Sie müssen dabei sehr clever vorgehen, Allianzen schmieden, bluffen, notfalls sogar lügen. Es ist in gewisser Weise auch ein Spiel. Man wird sehen, wie sich Hofer schlägt.