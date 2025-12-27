Leute Ist Timothée Chalamet der neue Leonardo DiCaprio?

Und: "Meine Superkraft ist meine Furchtlosigkeit. Das ist das Feedback, das ich seit meiner Kindheit bekomme". Einige Fans empfinden dieses Selbstbewusstsein als arrogant, andere halten es einfach für berechtigt.

Auch Charakterdarsteller DiCaprio geht für seinen Job mitunter an Grenzen. Seine fast stumme Rolle im Rachethriller "The Revenant - Der Rückkehrer" brachte ihm 2016 den Oscar ein, nachdem er unter extremen Bedingungen gedreht hatte und rohe Bisonleber vor der Kamera essen musste.

Rummel um Person

Ähnlich wie bei DiCaprio, der sein Privatleben am liebsten abschottet, sorgt auch der öffentliche Rummel um Chalamet immer wieder für Schlagzeilen.

Befeuert wird der Rummel durch die sozialen Medien, ebenso wie Klatsch rund um seine Beziehung zur Unternehmerin Kylie Jenner (28). Dabei richtet sich das Interesse aber nicht nur auf sein Privatleben. Auch sein Modestil und sein Auftreten abseits der Leinwand sind immer wieder Thema. Er ist stilprägend.

Seine oft extravaganten Looks, wie zum Beispiel ein rückenfreies Top auf dem roten Teppich, interpretierten viele lange als eine neue Art von Männlichkeit in Hollywood. Mittlerweile scheint er sich aber bewusst von diesem Image zu lösen und es sogar zu untergraben. Momentan zeigt sich Chalamet seinen Fans bei Instagram in sportlicher Streetwear und weiten Hosen.

Eine regelrechte "Chalamania"

Das US-Magazin "Interview" sah sich schon 2018 an die "Leomania", also die weltweite Schwärmerei für DiCaprio Ende der 90er, erinnert. Er habe eine "regelrechte Chalamania ausgelöst", hieß es damals in einem Artikel. Seitdem hat sich die Popularität von Chalamet noch gesteigert.

Als der Hollywood-Star zur letzten Berlinale kam, bildete sich vor der Pressekonferenz eine schier endlose Warteschlange. Das habe es so noch nie gegeben, sagte damals ein langjähriger Festivalgänger - nur Madonna habe knapp 20 Jahre vorher einen ähnlichen Hype auf dem Festival in Berlin ausgelöst.