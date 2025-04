Leute: Inka Bause: Karrierestart mit Overall aus Windelstoff

In der DDR habe sie gern "alles, was bunt war, um die Arme und den Hals gehängt oder in die Haare getan", erzählte die Entertainerin über ihren damaligen Stil. Bunte Schnürsenkel zählten ebenso dazu wie ein Schleifenband im Haar. "So viel Buntes gab es ja nicht - da musste man kreativ werden."