Kate Hudson: Man muss nicht Mick Jagger sein

Hudson sagte im dpa-Interview: "Mein Sohn hat einmal zu mir gesagt: "Mama, was ist, wenn ich nichts Bedeutendes erreiche?"". "Ich fand das eine sehr interessante Aussage", so die 46-Jährige. "Und habe ihn dann gefragt: Was ist denn deine Definition von "bedeutend"?"



Die digitale Medienwelt lenke junge Menschen heute auf einen falschen Weg, glaubt die Schauspielerin, die mittlerweile auch als Sängerin auftritt.

Kinder würden heutzutage, so Hudson, nur ein bestimmtes Erfolgslevel für bedeutsam halten - "das so weit entfernt und so unerreichbar wirkt, dass es ihnen Angst macht, wirklich die Dinge zu tun, die sie lieben, weil sie das Gefühl haben, sie müssten diesen Erfolg erreichen. Aber für mich bedeutet ein bedeutungsvolles Leben, den Dingen zu folgen, die dich erfüllen."



Für Hudson ist es deshalb auch nicht so wichtig, allein von seiner Leidenschaft leben zu können. "Ich glaube, dass mehr Menschen verstehen müssen: Es ist okay, ein Musiker zu sein, der nicht den Erfolg eines Mick Jagger hat. Wenn es dich erfüllt – selbst wenn du es durch andere Arbeit zum Geldverdienen ergänzen musst – dann folgst du deinem Traum."