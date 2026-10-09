Leute Hugh-Hefner-Witwe bittet Jessica Biel, Rolle zu überdenken

Los Angeles - Aus Sorge vor einer Verklärung der "Playboy"-Welt bittet Hugh Hefners Witwe die Schauspielerin Jessica Biel, ihre Mitwirkung am Film "Playmates" zu überdenken. Biel (44) soll in dem Film von Regisseurin Lorraine Nicholson die Ehefrau von Hugh Hefner spielen. "Ich war wirklich seine Frau und ich habe in dieser Beziehung sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt", schrieb Hefner-Witwe Crystal Harris an die Schauspielerin. Einen Screenshot der Nachricht veröffentlichte Harris (40) auf Instagram.