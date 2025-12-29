Paris - Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal sowie ihre beiden Kinder sind jetzt Franzosen. Sie haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus einem Dekret hervorgeht, das im französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sowohl der in den USA geborene George Clooney als auch die aus dem Libanon stammende gebürtige Amal Alamuddin und ihre in London geborenen Kinder Ella und Alexander sind dort unter denjenigen aufgeführt, die durch Einbürgerung französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden.
Leute Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose
dpa 29.12.2025 - 22:54 Uhr