Leute Hella von Sinnen hat "die Faxen dicke" von Beerdigungen

Berlin - Komikerin Hella von Sinnen geht eigenen Worten zufolge "nicht mehr auf Beerdigungen". "Davon habe ich die Faxen dicke", sagte die 67-Jährige der Zeitschrift "Bunte". Und weiter: "Ich finde, man muss diese deutschen Rituale nicht mitmachen. Ich finde sie ausgesprochen unglücklich. Im Herbst bei Regen über den Friedhof zu latschen, dazu die völlig uninspirierten Sprüche der Priester, das Schaufeln der Erde, wenn der Sarg in die Erde gelassen wird … das will ich nicht mehr. Der Mensch ist trotzdem tot."