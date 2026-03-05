Berlin - Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") bekommt ihre eigene Barbie-Puppe und verbindet damit eine Botschaft an junge Mädchen. Die 41-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie eine Barbie mit langen blonden Haaren in den Händen hält und anlächelt. Die Barbie hält ein Mikrofon in der Hand und trägt ein blau-glitzerndes Kleid, das dem der Sängerin ähnelt. "Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird", schrieb Fischer dazu. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.