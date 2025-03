Annika Kärsten-Hoenig sagte im RTL-Interview: "Wir haben vor sechs Jahren geheiratet. In guten, wie in schlechten Zeiten." In guten Zeiten könne jeder, so die 40-Jährige. "Aber in schlechten Zeiten die Hand nicht mehr loszulassen, das muss jeder erstmal für sich selbst beweisen in der Situation." Man habe nie aufgegeben. Der Schauspieler sagte dem Sender: "Liebe ist Liebe - und ich liebe diese Frau."