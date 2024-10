"Ich habe immer sehr große Ideen und das ist nicht immer einfach, das umzusetzen in die Realität", erklärte Klum. "Ich versuche immer, ein Kostüm zu machen, das es noch nicht so gab." Wie schon im vergangenen Jahr ist auch wieder Ehemann Tom Kaulitz Teil des Kostüms. "Der muss da auch durch, aber der will da durch." An Halloween 2023 waren Klum und Kaulitz als Pfau und Ei verkleidet gewesen.