Leute: Heidi Klum: Wünschte, ich hätte früher diverser gedacht

München (dpa/lby) - Heidi Klum bereut, in ihrer Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM) nicht schon früher diverse Models gecastet zu haben. "Ich wünsche mir natürlich, ich hätte mich mit der Sendung schon früher verändert", sagte Klum beim Bayerischen Fernsehpreis in München. "Ich muss sagen, ich komme natürlich aus einer Welt, wo es noch ganz anders war, wo die Models anders aussahen". Über die Jahre hätten sich schließlich die Mode und auch die Models verändert. Das habe Klum gesehen "und gesagt: Das müssen wir natürlich auch machen bei Topmodel".