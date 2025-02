Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus

Trachtenberg war US-Medienberichten zufolge am Mittwoch im Alter von 39 Jahren gestorben. Sie sei tot in ihrer Wohnung in Manhattan gefunden worden, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf die Polizei. Details zur Todesursache gibt es derzeit noch nicht. Man gehe aber nicht von einem Verbrechen aus, hießt es.