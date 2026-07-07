Leute: Greys Anatomy-Star Melissa George ist vierfache Mutter

Los Angeles - "Grey's Anatomy"-Star Melissa George (49) ist zum vierten Mal Mutter geworden. Die Australierin teilte auf Instagram unter anderem ein Foto, das sie beim Stillen eines Babys zeigt. In dem gemeinsamen Post mit der australischen Journalistin Kirstie Clements schrieb Clements: "Von der Entbindungsstation direkt in eine Hitzewelle in Paris (mit einem Kleinkind … eine echte Herausforderung) und nun auf zu einem unvergesslichen Roadtrip durch die Provence und an die Côte d’Azur". Dazu setzte Clements die Hashtags #superwoman und #motheroffoursons.