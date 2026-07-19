München - TV-Legende Thomas Gottschalk meldet sich nach seiner schweren Krebserkrankung mit einer guten Nachricht: "Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha bin ich im Moment krebsfrei", schreibt der 76-Jährige auf Instagram. "Das kann sich natürlich jederzeit ändern, deswegen nehme ich voll Hoffnung an einer Versuchsreihe der Universität Greifswald teil", erläutert er in einem Video. Dort lasse er sich insgesamt zwölfmal gegen den Krebs impfen, acht Impfungen habe er bereits hinter sich.