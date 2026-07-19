Lago Maggiore und Reha an Osterseen

Den Geburtstag habe er im Kreis der Familie am Lago Maggiore und am Vierwaldstättersee verbracht, berichtet er nun auf Instagram - und danach das getan, "was schon lange fällig gewesen wäre", nämlich eine Reha absolviert, an den Osterseen unweit des Starnberger Sees. "Ich kam als kaputter Mensch und bin als gesunder Mensch wieder gegangen", sagt Gottschalk. "Aber ganz ehrlich, ohne meine Frau Karina hätte ich das alles nicht gepackt. Ich frage mich heute noch, woher sie die ganze Energie nimmt und mich dazu noch bei Laune hält." Denn das sei nicht immer einfach gewesen - er sei nicht immer so gut gelaunt, wie das Publikum ihn kenne.