Leute Gil Ofarim: Video war "der größte Fehler meines Lebens"

München - Der Musiker Gil Ofarim (42) bedauert sein Skandalvideo. Das Video sei "der größte Fehler meines Lebens" gewesen, sagte er dem "Stern" in seinem ersten Interview nach seinem Prozess wegen Verleumdung. "Ich habe völlig unterschätzt, was das Video auslösen würde." Er habe acht Monate in einer psychiatrischen Tagesklinik verbracht - und zu viel getrunken. "Ich habe nicht mehr geschlafen", sagte Ofarim. "Ich hatte Panikattacken. Also habe ich getrunken, jeden Tag." Dem Sender RTL sagte er: "Mich hat es sehr krank gemacht."