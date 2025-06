Das Heroes Festival ist eine Reihe von Konzerten bekannter Deutschrapper an verschiedenen Standorten. Diesen Freitag und Samstag macht das Festival in Geiselwind in Unterfranken Station. Bushido sollte dort neben Rappern wie Domiziana, Finch und Money Boy auftreten. Die Veranstalter schrieben auf Instagram, dass sie über Bushidos Absage selbst erst in den sozialen Medien erfahren hätten.