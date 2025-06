"Bei mir ist immer so ein Up und Down"

Auch dem Sender RTL liegt das Material der Überwachungskameras vor. In der Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin" wurden die Bilder am Abend gezeigt. Frauke Ludowig besuchte das Ehepaar in ihrer Villa in Frankreich. "Bei mir ist immer so ein Up und Down", berichtete Carmen der Moderatorin mit brüchiger Stimme. "Eigentlich bin ich stark, denke, die könnten mich nicht brechen. Das können sie auch nicht. Und dann gibt es wieder so eine Situation, wo ich so ein bisschen zusammenbreche." Aus der Villa ausziehen wollen die beiden dem Sender zufolge aber nicht.