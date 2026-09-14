Berlin - Nach seinen propalästinensischen Äußerungen bei Konzerten von Popstar Ed Sheeran ist US-Rapper Macklemore aus dem weiteren Vorprogramm der Tour des britischen Sängers gestrichen worden. "Ed Sheeran und sein Team haben entschieden, mich von der The Loop Tour auszuschließen", teilte Macklemore in einem Post auf der Plattform Instagram mit. Mehrere Veranstaltungsorte hätten mitgeteilt, dass sie kein Konzert mit Macklemore im Line-up zulassen würden, zitierten US-Medien den Tourveranstalter Messina Touring Group.